Джерело - Marca.
Вінгер Реала Гарет Бейл, контракт якого діє до літа цього року, швидше за все, покине мадридський клуб.
Про це повідомляє Marca.
Сім'я та друзі 32-річного валлійця просять його піти з мадридського клубу. При цьому вони хочуть, щоб Бейл пішов гідно, досягнувши всього можливого і проявивши себе у складі Реала.
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Зазначається, що Бейл має шанс зіграти важливу роль у Кубку Іспанії. Ще є Ліга чемпіонів, де Гарет може проявити себе через проблеми зі складом.
Нагадаємо, Азар, Бейл, Іско та Марсело не хочуть йти з Реала взимку.