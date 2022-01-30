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Сім'я Бейла просить гравця проявити себе в Реалі

Сьогодні 11:59 233 0
Валієць матиме змогу добре зіграти в низці турнірів, у яких виступають "вершкові"
Сім'я Бейла просить гравця проявити себе в Реалі
#Бейл, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Гарет Бейл, контракт якого діє до літа цього року, швидше за все, покине мадридський клуб.

Про це повідомляє Marca.

Сім'я та друзі 32-річного валлійця просять його піти з мадридського клубу. При цьому вони хочуть, щоб Бейл пішов гідно, досягнувши всього можливого і проявивши себе у складі Реала.

  Актуально: Бейл у 2022 році може завершити кар'єру

Зазначається, що Бейл має шанс зіграти важливу роль у Кубку Іспанії. Ще є Ліга чемпіонів, де Гарет може проявити себе через проблеми зі складом.

Нагадаємо, Азар, Бейл, Іско та Марсело не хочуть йти з Реала взимку.

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