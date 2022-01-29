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Азар, Бейл, Іско та Марсело не хочуть йти з Реала взимку

Сьогодні 11:52 208 0
Деякі гравці хочуть отримати черговий шанс у Мадриді
Азар, Бейл, Іско та Марсело не хочуть йти з Реала взимку
#Бейл, #Вальєхо, #Іско, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Марсело, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Більшість гравців, які отримують мало ігрового часу в Реалі, не бажають залишати клуб.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" готові продати взимку захисника Марсело та півзахисників Гарета Бейла та Іско, але вони хочуть покинути клуб лише влітку після закінчення терміну контрактів.

Захисник Хесус Вальєхо і нападник Маріано Діас не хочуть залишати Реал, оскільки, як і раніше, розраховують отримати шанс у команді.

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Півзахисник Еден Азар вірить, що зможе змінити ситуацію та стати гравцем основи Реалу.

Через небажання гравців йти мадридський клуб планує відпустити Марсело, Бейла та Іско вільними агентами, а з трьома іншими гравцями постарається знайти рішення, не вдаючись до конфлікту.

Нагадаємо, Реал не відпустить Йовича взимку.

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