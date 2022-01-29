Деякі гравці хочуть отримати черговий шанс у Мадриді

Джерело - Marca.

Більшість гравців, які отримують мало ігрового часу в Реалі, не бажають залишати клуб.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" готові продати взимку захисника Марсело та півзахисників Гарета Бейла та Іско, але вони хочуть покинути клуб лише влітку після закінчення терміну контрактів.

Захисник Хесус Вальєхо і нападник Маріано Діас не хочуть залишати Реал, оскільки, як і раніше, розраховують отримати шанс у команді.

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Півзахисник Еден Азар вірить, що зможе змінити ситуацію та стати гравцем основи Реалу.

Через небажання гравців йти мадридський клуб планує відпустити Марсело, Бейла та Іско вільними агентами, а з трьома іншими гравцями постарається знайти рішення, не вдаючись до конфлікту.

Нагадаємо, Реал не відпустить Йовича взимку.