Джерело - meta.ua.
32-річний валлійський футболіст мадридського Реала Гарет Бейл може завершити ігрову кар'єру наступного літа, якщо збірна Вельсу не проб'ється до фінальної частини ЧС-2022.
Про це повідомляє The Athletic.
Контракт Бейла із Реалом розрахований до кінця червня, після чого футболіст готовий повісити бутси на цвях.
Примітно, що на першій стадії плей-оф відбору до ЧС-2022 Вельс зіграє з Австрією. Переможець потрапить на найсильнішого у парі Україна - Шотландія. Матчі відбудуться у березні.
Бейл перейшов до Реала у вересні 2013 року з лондонського Тоттенгема за €101 мільйон. Цього сезону футболіст провів за мадридську команду всього три матчі у всіх турнірах, де забив один гол.
Орієнтовна вартість гравця становить €5 мільйонів. В активі Бейла 100 матчів за збірну Вельсу, де він забив 36 м'ячів.
Раніше повідомлялося, Бейл може повернутися в АПЛ.