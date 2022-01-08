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Бейл у 2022 році може завершити кар'єру

Сьогодні 15:25 95 0
Валлієць готовий повісити бутси на цвях наступного літа
Бейл у 2022 році може завершити кар'єру
#Бейл, #Реал Мадрид

Джерело - meta.ua.

32-річний валлійський футболіст мадридського Реала Гарет Бейл може завершити ігрову кар'єру наступного літа, якщо збірна Вельсу не проб'ється до фінальної частини ЧС-2022.

Про це повідомляє The Athletic.

Контракт Бейла із Реалом розрахований до кінця червня, після чого футболіст готовий повісити бутси на цвях.

Примітно, що на першій стадії плей-оф відбору до ЧС-2022 Вельс зіграє з Австрією. Переможець потрапить на найсильнішого у парі Україна - Шотландія. Матчі відбудуться у березні.

Бейл перейшов до Реала у вересні 2013 року з лондонського Тоттенгема за €101 мільйон. Цього сезону футболіст провів за мадридську команду всього три матчі у всіх турнірах, де забив один гол.

Орієнтовна вартість гравця становить €5 мільйонів. В активі Бейла 100 матчів за збірну Вельсу, де він забив 36 м'ячів.

Раніше повідомлялося, Бейл може повернутися в АПЛ.

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