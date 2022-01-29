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Збірна Польщі здивувала вибором нового головного тренера

Сьогодні 22:25 84 0
Збірна Польщі визначилась з новим головним тренером
Збірна Польщі здивувала вибором нового головного тренера
#Збірна Польщі, #Польща

Джерело - football24.ua.

Керівництво Польського футбольного союзу (PZPN) знову змінило фаворита на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє Meczyki.pl.

Після невдачі з Шевченком Цезари Кулеша зосередився на переговорах з Адамом Навалкою. Здавалося, що саме він очолить збірну, сторони вже навіть обговорювали деталі контракту. Зрештою, вибір був зроблений на користь іншого кандидата.

За інформацією джерела, президенту PZPN найбільш переконливими здалися аргументи Чеслава Міхнєвіча. Саме колишній наставник Легії стане новим головним тренером збірної Польщі. Фахівець уже владнав усі питання зі своїм колишнім клубом і підпише короткострокову угоду в збірній.

Головним завданням Міхнєвіча стане успішний виступ у кваліфікації на ЧС-2022. У півфіналі плей-оф 24 березня поляки зіграють проти Росії.

Нагадаємо, Шевченко не очолюватиме збірну Польщі.

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