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Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера

Сьогодні 17:43 1366 0
Збірна Польщі визначилась з новим головним тренером
Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера
#Збірна Польщі, #Польща, #Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Збірну Польщі очолить Адам Навалка, з яким у п'ятницю терміново погодили контракт.

Про це повідомляє Sport.pl.

Наставник, який уже працював з національною збірною, отримає договір до кінця нинішнього року з бонусом та опцією продовження, якщо команда вийде на ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що Навалці пропонували лише контракт на матчі плей-оф відбору ЧС-2022, і коли тренер відмовився, то перейшли до варіанту з Андрієм Шевченком.

Нагадаємо, Шевченко не очолюватиме збірну Польщі.

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