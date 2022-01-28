Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера

Збірна Польщі визначилась з новим головним тренером

Збірну Польщі очолить Адам Навалка, з яким у п'ятницю терміново погодили контракт.

Про це повідомляє Sport.pl.

Наставник, який уже працював з національною збірною, отримає договір до кінця нинішнього року з бонусом та опцією продовження, якщо команда вийде на ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що Навалці пропонували лише контракт на матчі плей-оф відбору ЧС-2022, і коли тренер відмовився, то перейшли до варіанту з Андрієм Шевченком.

Нагадаємо, Шевченко не очолюватиме збірну Польщі.