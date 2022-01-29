Алієв: Сеньків ганебний щур

Ексгравець Динамо Олександр Алієв підтримав нападника Миная Євгена Селезньова у його конфлікті з журналістом Андрієм Сеньківим.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю BurBuzz.

"Неправильно поводиться Сеньків. Піаритися за рахунок Селі. Його привів Панков. Оце записувати. Ганебний щур. Навіщо записуєш? Ти ж мужик, ти ж написав, виставив. Ну прийди скажи Жеці. Нині загрожуєш.

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Там пустили на Жеку кримінальну справу. Для чого це? Що ж ти тоді обісрався перед ним? Жеку я навпаки підтримую. Хто ти такий, береш та виставляєш Селю? Прийди з Жекою та поговори.

Я приїхав би, відбив би бошку і все. Я б не розмовляв із ним по телефону. Що в мене мало друзів, які не зможуть його знайти? Він же не сидітиме ховатися у під'їзді, у квартирі. Приїхав би, насамперед відбив би бошку і записав, щоб він вибачився перед усією країною. Що я був не правий. Потрібно бути чоловіком", - відзначив Алієв.