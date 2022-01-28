Матч може відбутися 29 березня

Джерело - УАФ.

Збірна України може провести додатковий товариський матч, якщо зустріч з Шотландією завершиться невдачею.

Про це повідомляє УАФ.

Півфінал у Глазго запланований на 24 березня. Переможець дуелі 29 березня розіграє путівку в Катар проти сильнішого з пари Вельс - Австрія.

У разі поразки збірна України заповнить другий слот спарингом. Ймовірно, суперником "синьо-жовтих" стане команда-невдаха з іншого півфіналу європейського відбору ЧС-2022.

Актуально: Підтримаємо збірну України у Глазго!

Улітку збірна України стартує в Лізі націй-2022/2023. 4-го та 7 червня синьо-жовті зіграють відповідно в Ірландії та Шотландії, 11-го та 14 червня прийматимуть Вірменію та Ірландію.

Ще дві зустрічі заплановано у вересні: 23-го - у Вірменії та 26-го - вдома із Шотландією. Виїзний матч із вірменами розпочнеться о 19:00 за київським часом, решта офіційних поєдинків - о 21:45.

Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.