Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 13:54 996
Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні
Сьогодні 12:08 508
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:06 46842
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 12:02 10218
Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open
Сьогодні 09:00 386
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу
Сьогодні 06:56 5196
Прометей переграв Хапоель та вийшов у ТОП-16 Ліги чемпіонів
Вчора 23:14 1648
Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА
Вчора 20:52 1826
Голкіпер Динамо отримав травму носа та струс мозку
Вчора 18:44 1643
Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника
Вчора 18:12 1378
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії

Сьогодні 11:35 248 0
Матч може відбутися 29 березня
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії
#Австрія, #Вельс, #Збірна України з футболу, #збірна Шотландії, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат світу 2022

Джерело - УАФ.

Збірна України може провести додатковий товариський матч, якщо зустріч з Шотландією завершиться невдачею.

Про це повідомляє УАФ.

Півфінал у Глазго запланований на 24 березня. Переможець дуелі 29 березня розіграє путівку в Катар проти сильнішого з пари Вельс - Австрія.

У разі поразки збірна України заповнить другий слот спарингом. Ймовірно, суперником "синьо-жовтих" стане команда-невдаха з іншого півфіналу європейського відбору ЧС-2022.

  АктуальноПідтримаємо збірну України у Глазго!

Улітку збірна України стартує в Лізі націй-2022/2023. 4-го та 7 червня синьо-жовті зіграють відповідно в Ірландії та Шотландії, 11-го та 14 червня прийматимуть Вірменію та Ірландію.

Ще дві зустрічі заплановано у вересні: 23-го - у Вірменії та 26-го - вдома із Шотландією. Виїзний матч із вірменами розпочнеться о 19:00 за київським часом, решта офіційних поєдинків - о 21:45.

Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу 5196
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 12235
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 46842
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 10854
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 10218
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 20798
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 17719 3
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7056
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17079 3
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2802
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1626 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3234