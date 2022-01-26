Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії

Матч може відбутися 29 березня

Збірна України може провести додатковий товариський матч, якщо зустріч з Шотландією завершиться невдачею.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Півфінал у Глазго запланований на 24 березня. Переможець дуелі 29 березня розіграє путівку в Катар проти сильнішого з пари Уельс – Австрія.

У разі поразки збірна України заповнить другий слот спарингом. Ймовірно, суперником "синьо-жовтих" стане команда-невдаха з іншого півфіналу європейського відбору ЧС-2022.

Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.