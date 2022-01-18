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ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії

Сьогодні 11:41 552 0
ФІФА анулювала жовті картки шістьом гравцям збірної України
ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії
#ФІФА, #Збірна України, #збірна Шотландії, #ЧС-2022

Джерело - espreso.tv.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій перед іграми плей-оф чемпіонату світу анулювала жовті картки, які гравці отримали у відбірковому турнірі.

Про це повідомляє BBC. 

ФІФА вирішила анулювати усі жовті картки для футболістів збірних, які беруть участь у стикових матчах за право зіграти у фінальній частині ЧС-2022.

Загалом було анульовано 107 жовтих карток, у тому числі й зароблених футболістами збірної України. Таким чином, Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний більше не ризикують пропустити вирішальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 у разі попередження у матчі проти Шотландії. 

Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-оф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Вельс - Австрія. 

Нагадаємо, Саленко оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією.

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