ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії

Джерело - espreso.tv.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій перед іграми плей-оф чемпіонату світу анулювала жовті картки, які гравці отримали у відбірковому турнірі.
Про це повідомляє BBC.
ФІФА вирішила анулювати усі жовті картки для футболістів збірних, які беруть участь у стикових матчах за право зіграти у фінальній частині ЧС-2022.
Загалом було анульовано 107 жовтих карток, у тому числі й зароблених футболістами збірної України. Таким чином, Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний більше не ризикують пропустити вирішальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 у разі попередження у матчі проти Шотландії.
Україна зіграє з Шотландією 24 березня у Глазго. Переможець півфіналу плей-оф 29 березня зустрінеться з сильнішим у парі Вельс - Австрія.
Нагадаємо, Саленко оцінив шанси збірної України у матчі з Шотландією.