В Олександрії впевнені у законності підписанні Владислава Калітвінцева.

Про це розповів директор клубу Дмитро Кітаєв у коментарі Футбол NEWS.

"У президента Десни Володимира Левіна є своя позиція – це добре. Я гадаю, що все на свої місця розставлять компетентні органи. Решта – балаган. Є закон, за яким треба жити. Сподіваюся, що буде ухвалено рішення найближчим часом. Що приймуть, те й виконуватимемо", – відзначив Кітаєв.