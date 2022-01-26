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Директор Олександрії про Калітвінцева: Є закон, решта – балаган

Вчора 23:11 194 0
Дмитро Кітаєв прокоментував трансфер Владислава Калітвінцева
Директор Олександрії про Калітвінцева: Є закон, решта – балаган
#Десна, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

В Олександрії впевнені у законності підписанні Владислава Калітвінцева.

Про це розповів директор клубу Дмитро Кітаєв у коментарі Футбол NEWS.

"У президента Десни Володимира Левіна є своя позиція – це добре. Я гадаю, що все на свої місця розставлять компетентні органи. Решта – балаган. Є закон, за яким треба жити. Сподіваюся, що буде ухвалено рішення найближчим часом. Що приймуть, те й виконуватимемо", – відзначив Кітаєв.

Відзначимо, що Калітвінцев не прибув на перше тренування Десни після відпустки

Нагадаємо, Десна погрожує Калітвінцеву санкціями.

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