Мілан може втратити основного півзахисника

Джерело - CCMA.

Барселона планує зміцнити лінію півзахисту під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє CCMA.

Основним кандидатом на перехід каталонці вважають Франка Кесс'є, який виступає за Мілан.

Контракт 25-річного хавбека з "россонері" закінчується наприкінці нинішнього сезону, і поки що сторони не зуміли домовитися про його продовження. Барселона вирішила цим скористатися, почавши контактувати із гравцем.

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Зазначається, що переговори перебувають у просунутої стадії, але ще не близькі до завершення.

Також, інтерес до Кесс'є виявляють й інші клуби, що ускладнює ситуацію для "блаугранас".

Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша на заміну Кессьє.