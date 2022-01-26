Джерело - CCMA.
Барселона планує зміцнити лінію півзахисту під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє CCMA.
Основним кандидатом на перехід каталонці вважають Франка Кесс'є, який виступає за Мілан.
Контракт 25-річного хавбека з "россонері" закінчується наприкінці нинішнього сезону, і поки що сторони не зуміли домовитися про його продовження. Барселона вирішила цим скористатися, почавши контактувати із гравцем.
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Зазначається, що переговори перебувають у просунутої стадії, але ще не близькі до завершення.
Також, інтерес до Кесс'є виявляють й інші клуби, що ускладнює ситуацію для "блаугранас".
Нагадаємо, Мілан може придбати Санчеша на заміну Кессьє.