Мілан не може продовжити контракт з хавбеком

Джерело - AS.

Півзахисник Мілану Франк Кессі може залишити клуб.

Про це повідомляє AS.

Контракт гравця збірної Кот-д’Івуару розрахований до кінця поточного сезону, і поки що з його продовженням є проблеми.

Актуально: Реал хоче безплатно підписати Погба

Підписання нової угоди майже неможливе через вимоги хавбека по зарплаті, і тому за ситуацією уважно стежить Реал. Однак при спробі домовитися з Кессі мадридці зіткнуться із серйозною конкуренцією з боку ПСЖ.

Нагадаємо, Ньюкасл хоче придбати півзахисника Мілана.