Джерело - AS.
Півзахисник Мілану Франк Кессі може залишити клуб.
Про це повідомляє AS.
Контракт гравця збірної Кот-д’Івуару розрахований до кінця поточного сезону, і поки що з його продовженням є проблеми.
Актуально: Реал хоче безплатно підписати Погба
Підписання нової угоди майже неможливе через вимоги хавбека по зарплаті, і тому за ситуацією уважно стежить Реал. Однак при спробі домовитися з Кессі мадридці зіткнуться із серйозною конкуренцією з боку ПСЖ.
Нагадаємо, Ньюкасл хоче придбати півзахисника Мілана.