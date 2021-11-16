На Санчеша також претендують Ювентус та Рома

Джерело - Sempre Milan.

Півзахисник Лілля Ренату Санчеш може змінити клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє Sempre Milan.

До боротьби за 24-річного хавбека включився Мілан.

Керівництво "россонері" бачить у португальці заміну Франку Кессі, з яким поки що не вдається домовитися про продовження контракту.

На Саншеша також претендують Ювентус та Рома. Мілан може випередити конкурентів завдяки добрим стосункам із Ліллем після трансферів Майка Меньяна та Рафаела Леау.

Нагадаємо, Реал та ПСЖ хочуть підписати Кессі влітку.