Петраков: Зробили британські візи для 36 гравців

Британські візи отримали 36 українських футболістів.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

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"Скільки футболістів полетить до Шотландії на матч плей-оф? Ми зробили візи для 36 футболістів.

За остаточним складом та кількістю футболістів я визначуся вже ближче до дати зборів. Поки що думатиму, дивитимуся, вирішуватиму, – сказав Петраков.