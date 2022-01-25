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Петраков: Зробили британські візи для 36 гравців

Сьогодні 20:29 317 0
Олександр Петраков розповів про британські візи для футболістів.
Петраков: Зробили британські візи для 36 гравців
#Збірна України з футболу, #збірна Шотландії, #Олександр Петраков, #ЧС-2022

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Британські візи отримали 36 українських футболістів.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Актуально: Петраков здивував вибором фаворита матчу Шотландія - Україна

"Скільки футболістів полетить до Шотландії на матч плей-оф? Ми зробили візи для 36 футболістів.

За остаточним складом та кількістю футболістів я визначуся вже ближче до дати зборів. Поки що думатиму, дивитимуся, вирішуватиму, – сказав Петраков.

Матч проти Шотландії у стику кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 24 березня.

Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.

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