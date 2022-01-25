Петраков: Зробили британські візи для 36 гравців

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Британські візи отримали 36 українських футболістів.
Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.
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"Скільки футболістів полетить до Шотландії на матч плей-оф? Ми зробили візи для 36 футболістів.
За остаточним складом та кількістю футболістів я визначуся вже ближче до дати зборів. Поки що думатиму, дивитимуся, вирішуватиму, – сказав Петраков.
Матч проти Шотландії у стику кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 24 березня.
Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.