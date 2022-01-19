Петраков здивував вибором фаворита матчу Шотландія - Україна

Збірна Шотландії буде мати перевагу над Україною у матчі плей-оф відбору на ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер української національної команди Олександр Петраков в ефірі програми Футбольний формат.

"Я сам собі ставлю завдання, маю відповідальність перед людьми та навіть перед країною. Це давило страшно спочатку. Я знаю, що вся країна хоче поїхати на чемпіонату світу. І я маю відповідальність перед громадянами.

Перший матч – з Шотландією. Дуже хороша команда, багато гравців з АПЛ. Сподобалася їхня команда. Якщо казати про шанси, то 50 на 50. Навіть 51 на 49, бо вони грають удома", - відзначив Петраков.