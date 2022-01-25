Президент Десни: Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату

Десна бореться за півзахисника Владислава Калітвінцева, який перебрався в Олександрію.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін у коментарі Футбол 1.

"Десна подала документи до Палати спорів. Такий само пакет був відправлений до Олександрії та Калітвінцеву. Думаю, що найближчим часом буде розгляд цієї ситуації, і гравець повернеться до клубу. Усі можуть зробити якісь технічні помилки. Думаю, що це питання вирішиться між клубами. Це не велика проблема.

Більше тут питання до футболіста. Чому він поїхав підписувати контракт з іншою командою, якщо він мав діючу угоду з нами? У нас виплачено грудневу заробітну плату всій команді. Просто люди самі не хочуть брати гроші. Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату. Він має повернутися до клубу, почати грати та отримати свої гроші", — сказав Левін.