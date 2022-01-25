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Президент Десни: Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату

Сьогодні 17:44 651 0
Володимир Левін розповів про те, як просувається справа щодо гучного переходу футболіста Владислава Калітвінцева до Олександрії
Президент Десни: Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату
#Десна, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна бореться за півзахисника Владислава Калітвінцева, який перебрався в Олександрію.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін у коментарі Футбол 1.

"Десна подала документи до Палати спорів. Такий само пакет був відправлений до Олександрії та Калітвінцеву. Думаю, що найближчим часом буде розгляд цієї ситуації, і гравець повернеться до клубу. Усі можуть зробити якісь технічні помилки. Думаю, що це питання вирішиться між клубами. Це не велика проблема.

Більше тут питання до футболіста. Чому він поїхав підписувати контракт з іншою командою, якщо він мав діючу угоду з нами? У нас виплачено грудневу заробітну плату всій команді. Просто люди самі не хочуть брати гроші. Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату. Він має повернутися до клубу, почати грати та отримати свої гроші", — сказав Левін.

Відзначимо, що Калітвінцев не прибув на перше тренування Десни після відпустки

Нагадаємо, Десна погрожує Калітвінцеву санкціями.

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