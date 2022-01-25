Джерело - Mundo Deportivo.
Барселона веде переговори щодо переходу захисника Аякса Ніколаса Тальяфіко.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Клуб з Нідерландів готовий відпустити 29-річного оборонця, який хоче покинути клуб.
Зазначається, що головний тренер Аякса Ерік тен Хаг виступає проти відходу Тальяфіко.
Барселона хоче орендувати аргентинця до кінця сезону з опцією викупу, яка може сягнути 7 млн євро.
Раніше аргентинцем цікавився Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Барселона виставила Дембеле на трансфер.