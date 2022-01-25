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Аякс може відпустити Тальяфіко до Барселони

Сьогодні 12:01 51 0
Аргентинський захисник може покинути клуб
Аякс може відпустити Тальяфіко до Барселони
#Аякс, #Барселона, #Ерік тен Хаг, #Тальяфіко

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона веде переговори щодо переходу захисника Аякса Ніколаса Тальяфіко.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Клуб з Нідерландів готовий відпустити 29-річного оборонця, який хоче покинути клуб.

Зазначається, що головний тренер Аякса Ерік тен Хаг виступає проти відходу Тальяфіко.

Барселона хоче орендувати аргентинця до кінця сезону з опцією викупу, яка може сягнути 7 млн ​​євро.

Раніше аргентинцем цікавився Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Барселона виставила Дембеле на трансфер.

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