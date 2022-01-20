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Барселона виставила Дембеле на трансфер

Сьогодні 13:13 220 0
Усман Дембеле може покинути Барселону вже у січні
Барселона виставила Дембеле на трансфер
#Барселона, #Дембеле, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Барселона хоче до кінця січня позбутися французького вінгера Усмана Дембеле.

Про це розповів директор іспанського клубу Матеу Алемані.

"Переговори з Усманом та його агентами почалися приблизно у липні. Весь цей час, шість, майже сім місяців, ми вели діалог, розмовляли, Барселона робила різні пропозиції, намагалася знайти спосіб для того, щоб він продовжував кар'єру у нас, а його агент постійно відхиляв ці речення.

Сьогодні, 20 січня, за одинадцять днів до закінчення терміну, коли він міг ухвалити контракт, очевидно, що гравець не хоче залишатися в Барселоні і не прихильний до майбутнього клубу.

Ми повідомили йому та його агентам, що він має негайно покинути клуб, тому що нам потрібні віддані гравці, і ми сподіваємось, що трансфер відбудеться до 31 січня", - відзначив Алемані.

Цього сезону француз провів у складі Барселони 11 матчів, забивши один гол і зробивши дві результативні передачі.

Раніше Барселона підтвердила важку травму оборонця.

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