Барселона виставила Дембеле на трансфер

Барселона хоче до кінця січня позбутися французького вінгера Усмана Дембеле.

Про це розповів директор іспанського клубу Матеу Алемані.

"Переговори з Усманом та його агентами почалися приблизно у липні. Весь цей час, шість, майже сім місяців, ми вели діалог, розмовляли, Барселона робила різні пропозиції, намагалася знайти спосіб для того, щоб він продовжував кар'єру у нас, а його агент постійно відхиляв ці речення.

Сьогодні, 20 січня, за одинадцять днів до закінчення терміну, коли він міг ухвалити контракт, очевидно, що гравець не хоче залишатися в Барселоні і не прихильний до майбутнього клубу.

Ми повідомили йому та його агентам, що він має негайно покинути клуб, тому що нам потрібні віддані гравці, і ми сподіваємось, що трансфер відбудеться до 31 січня", - відзначив Алемані.