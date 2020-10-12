Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка

Манчестер Сіті може підписати конкурента на позицію українця Олександра Зінченка

Манчестер Сіті планує підсилити позицію лівого захисника.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійський клуб довго вів переговори з Аяксом про перехід Ніколаса Тальяфіко, але сторони ніяк не могли домовитися про суму відступних. В результаті трансферне вікно закрилося і аргентинський латераль залишився в Аяксі.

Однак, Манчестер Сіті не має наміру здаватися і вже в січні хоче все-таки купити Тальяфіко. Очікується, що Аякс погодиться продати гравця за 25 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро.