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Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка

Вчора 23:24 584 0
Манчестер Сіті може підписати конкурента на позицію українця Олександра Зінченка
Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка
#Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - footboom.com.

Манчестер Сіті планує підсилити позицію лівого захисника.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійський клуб довго вів переговори з Аяксом про перехід Ніколаса Тальяфіко, але сторони ніяк не могли домовитися про суму відступних. В результаті трансферне вікно закрилося і аргентинський латераль залишився в Аяксі.

Однак, Манчестер Сіті не має наміру здаватися і вже в січні хоче все-таки купити Тальяфіко. Очікується, що Аякс погодиться продати гравця за 25 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро.

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