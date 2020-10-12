Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка

Джерело - footboom.com.
Манчестер Сіті планує підсилити позицію лівого захисника.
Про це повідомляє The Athletic.
Англійський клуб довго вів переговори з Аяксом про перехід Ніколаса Тальяфіко, але сторони ніяк не могли домовитися про суму відступних. В результаті трансферне вікно закрилося і аргентинський латераль залишився в Аяксі.
Однак, Манчестер Сіті не має наміру здаватися і вже в січні хоче все-таки купити Тальяфіко. Очікується, що Аякс погодиться продати гравця за 25 млн євро.
Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро.