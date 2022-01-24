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7 людей загинули у тисняві перед матчем Камерун - Коморcькі Острови на Кубку Африки

Вчора 23:59 178 0
Напередодні поєдинку КАФ відбулася трагедія
7 людей загинули у тисняві перед матчем Камерун - Коморcькі Острови на Кубку Африки
#Камерун, #Кубок Африканських націй, #Коморські Острови

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем 1/8 фіналу Кубка Африки між збірними Камеруну та Коморських островів (2:1) біля стадіону відбулася тиснява.

Про це повідомляє LSI Africa.

Натовп уболівальників намагався пройти на стадіон, охорона не змогла стримати фанатів та навести лад.

Під час події деякі люди падали, інші наступали на них. Кілька людей знепритомніли, травмованих відвезли до лікарні.

У тисняві загинули не менше 7 людей.

Нагадаємо, у Камеруні перервали тренування збірної Малі через перестрілку військових та сепаратистів.

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