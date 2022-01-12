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У Камеруні перервали тренування збірної Малі через перестрілку військових та сепаратистів

Сьогодні 21:09 Віктор Слюсаренко 120 0
На КАН сталася ще одна не стандартна ситуація
У Камеруні перервали тренування збірної Малі через перестрілку військових та сепаратистів
#Малі

Джерело - Чемпіон.

Футболістам збірної Малі довелося зупинити тренування перед матчем групового етапу Кубка африканських націй із командою Тунісу через перестрілку урядових військ Камеруну із сепаратистами.

Про це повідомляє Daily Mail.

Згідно з повідомленнями місцевих медіа, на Центральному ринку міста Буеа під час обстрілу загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Сепаратисти виступили проти проведення ігор у західній частині країни та вже взяли на себе відповідальність за напади.

Відзначимо, що матч Туніс - Малі закінчився скандалом. Причиною цьому стали рішення арбітра, який достроково закінчив гру.

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