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Манчестер Юнайтед склав список кандидатів на пост тренера

Сьогодні 15:12 34 0
Визначились кандидати на пост головного тренера МЮ
Манчестер Юнайтед склав список кандидатів на пост тренера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Енріке, #Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #Тен Гаг

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед продовжує пошук нового головного тренера.

Про це повідомляє The Athletic.

Як тільки сезон закінчиться, Ральф Рангнік, який зараз очолює команду, залишить свою посаду і перейде на консультаційну посаду. Тому Юнайтед шукає його змінника вже зараз.

Процес призначення розпочнеться найближчими тижнями. Манчестер Юнайтед розгляне кандидатури Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Еріка тен Гага (Аякс), Луїса Енріке (збірна Іспанії) та Хулена Лопетегі (Севілья).

Раніше повідомлялося, що молодь Манчестер Юнайтед незадоволена Роналду.

Нагадаємо, Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ.

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