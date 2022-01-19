Головне
Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 782
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 13:35 5376
Головний тренер збірної України подав у відставку
Сьогодні 11:11 2456
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Сьогодні 10:30 3149
Костишин очолив казахський клуб
Сьогодні 10:11 503
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:49 10782 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 7130
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 671
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:05 4531
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 06:29 1028
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ

Сьогодні 19:30 190 0
Португалець хоче побити рекорд по перемогам у Лізі чемпіонів
Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кріштіану Роналду

Джерело - AS.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може залишити клуб наступного літа.

Про це повідомляє AS.

36-річний португалець змінить клуб, якщо МЮ не вийде в Лігу чемпіонів, оскільки хоче повторити або побити рекорд легенди Реала Франсіско Хенто, який є єдиним 6-кратним володарем Кубка європейських чемпіонів.

У форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, який на два роки молодший за Роналду, та ж мета.

  АктуальноМанчестер Юнайтед може звільнити Рангніка

Наразі у португальця - 5 перемог (1 з Манчестер Юнайтед та 4 з Реалом) у Мессі 4 трофея з Барселоною в головному європейському турнірі.

Нагадаємо, Роналду отримав спецприз від ФІФА за рекорд по голах за збірну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 7422
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань 4531
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7130
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 10782
Штаб Шевченка не отримав 20 млн євро компенсації від Дженоа Штаб Шевченка не отримав 20 млн євро компенсації від Дженоа 3321
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 5376