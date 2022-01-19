Португалець хоче побити рекорд по перемогам у Лізі чемпіонів

Джерело - AS.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може залишити клуб наступного літа.

Про це повідомляє AS.

36-річний португалець змінить клуб, якщо МЮ не вийде в Лігу чемпіонів, оскільки хоче повторити або побити рекорд легенди Реала Франсіско Хенто, який є єдиним 6-кратним володарем Кубка європейських чемпіонів.

У форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, який на два роки молодший за Роналду, та ж мета.

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Наразі у португальця - 5 перемог (1 з Манчестер Юнайтед та 4 з Реалом) у Мессі 4 трофея з Барселоною в головному європейському турнірі.

Нагадаємо, Роналду отримав спецприз від ФІФА за рекорд по голах за збірну.