Джерело - AS.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може залишити клуб наступного літа.
Про це повідомляє AS.
36-річний португалець змінить клуб, якщо МЮ не вийде в Лігу чемпіонів, оскільки хоче повторити або побити рекорд легенди Реала Франсіско Хенто, який є єдиним 6-кратним володарем Кубка європейських чемпіонів.
У форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, який на два роки молодший за Роналду, та ж мета.
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Наразі у португальця - 5 перемог (1 з Манчестер Юнайтед та 4 з Реалом) у Мессі 4 трофея з Барселоною в головному європейському турнірі.
Нагадаємо, Роналду отримав спецприз від ФІФА за рекорд по голах за збірну.