Джерело - The Athletic.
Відносини форварда Кріштіану Роналду з одноклубниками по Манчестер Юнайтед складаються неідеально.
Про це повідомляє The Athletic
Декілька молодих гравців вважають, що з португальцем складно порозумітися.
Близькість Роналду до співвітчизників Бруну Фернандеша і Діога Далота призвела до втрати єдності в роздягальні Юнайтед.
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Крім того, деяким гравцям клубу не сподобалися слова Роналду про те, що молодь погано сприймає критику.
Нагадаємо, Марсьяль та Баї хочуть покинути Манчестер Юнайтед.