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Молодь Манчестер Юнайтед незадоволена Роналду

Вчора 23:00 252 0
Деякі гравці МЮ не можуть знайти спільної мови з португальською зіркою
Молодь Манчестер Юнайтед незадоволена Роналду
#Далот, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Бруну Фернандеш

Джерело - The Athletic.

Відносини форварда Кріштіану Роналду з одноклубниками по Манчестер Юнайтед складаються неідеально.

Про це повідомляє The Athletic

Декілька молодих гравців вважають, що з португальцем складно порозумітися.

Близькість Роналду до співвітчизників Бруну Фернандеша і Діога Далота призвела до втрати єдності в роздягальні Юнайтед.

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Крім того, деяким гравцям клубу не сподобалися слова Роналду про те, що молодь погано сприймає критику.

Нагадаємо, Марсьяль та Баї хочуть покинути Манчестер Юнайтед.

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