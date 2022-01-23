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Реал вирвав нічию в Ельче, Осасуна переграла Гранаду. Результати 22 туру Ла-Ліги

Сьогодні 19:13 355 0
Гості здобули переконливу перемогу
Реал вирвав нічию в Ельче, Осасуна переграла Гранаду. Результати 22 туру Ла-Ліги
Фото: AFP
#Гранада, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулося два матчі в рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 23 січня

Гранада - Осасуна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Гарсія, 0:2 - 89 Кіке

Реал Мадрид - Ельче 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Боє, 0:2 - 76 Мілья, 1:2 - 82 Модрич, 2:2 - 90+2 Мілітан

Сьогодні відбудуться ще 3 матчі в чемпіонаті Іспанії:

19:30. Райо Вальєкано - Атлетік Більбао

19:30. Реал Сосьєдад - Хетафе

22:00. Алавес - Барселона

Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.

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