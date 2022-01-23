Головне
Україну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів
21.01.2022 17:46 875 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 20:32 9048 1
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 20:04 7680
Саладуха оголосила про завершення спортивної кар'єри
Вчора 17:46 684
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Вчора 11:00 7142 4
Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо в контрольному поєдинку
21.01.2022 20:53 1760
Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці
21.01.2022 16:54 825
Визначився склад збірної України на Олімпіаду в Пекіні
21.01.2022 16:14 1310
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
21.01.2022 15:07 40176
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
21.01.2022 15:00 13613
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією, Севілья не змогла здолати Сельту. Результати 22 туру Ла-Ліги

Сьогодні 00:05 554 0
Відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії
Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією, Севілья не змогла здолати Сельту. Результати 22 туру Ла-Ліги
Фото: AFP
#Атлетіко Мадрид, #Валенсія, #Вільярреал, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Леванте, #Мальорка, #Севілья, #Селта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 січня, відбулося чотири матчі в рамках 22 туру іспанської Ла-ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 22 січня

Леванте - Кадіс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Негредо, 0:2 - 74 Сальві

Вільярреал - Мальорка 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 автогол Руссо, 2:0 - 34 Трігерос, 3:0 - 87 Парехо(П)

Севілья - Сельта Віго 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 37 Серві, 0:2 - 40 Аспас, 1:2 - 71 Гомез, 2:2 - 74 Торрес

Атлетіко - Валенсія 3:2 (0:2)

Голи: 0:2 - 25 Муса, 0:2 - 44 Пералес, 1:2 - 64 Кунья, 2:2 - 90+1 Корреа, 3:2 - 90+3 Ермосо

Раніше Бетіс розгромив Еспаньйол.

Коментарі ()
Популярне зараз
АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 2109
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 7142 4
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 7680
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 9048 1
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 2705 1
АПЛ. Евертон - Астон Вілла: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Евертон - Астон Вілла: онлайн-трансляція. LIVE 1872 1