Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією, Севілья не змогла здолати Сельту. Результати 22 туру Ла-Ліги

Відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 січня, відбулося чотири матчі в рамках 22 туру іспанської Ла-ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 22 січня

Леванте - Кадіс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Негредо, 0:2 - 74 Сальві

Вільярреал - Мальорка 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 автогол Руссо, 2:0 - 34 Трігерос, 3:0 - 87 Парехо(П)

Севілья - Сельта Віго 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 37 Серві, 0:2 - 40 Аспас, 1:2 - 71 Гомез, 2:2 - 74 Торрес

Атлетіко - Валенсія 3:2 (0:2)

Голи: 0:2 - 25 Муса, 0:2 - 44 Пералес, 1:2 - 64 Кунья, 2:2 - 90+1 Корреа, 3:2 - 90+3 Ермосо

Раніше Бетіс розгромив Еспаньйол.