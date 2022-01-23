Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 січня, відбулося чотири матчі в рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
22 тур, 23 січня
Гранада - Осасуна 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Гарсія, 0:2 - 89 Кіке
Реал Мадрид - Ельче 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Боє, 0:2 - 76 Мілья, 1:2 - 82 Модрич, 2:2 - 90+2 Мілітан
Райо Вальєкано - Атлетік Більбао 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 30 Серрано
Реал Сосьєдад - Хетафе 0:0
Сьогодні відбудеться ще один матч в чемпіонаті Іспанії:
22:00. Алавес - Барселона
Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.