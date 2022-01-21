Рангнік розповів про стан португальця

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може пропустити матч 23 туру АПЛ з Вест Гемом.

Про це розповів наставник манкуніанців Ральф Рангнік.

"Участь Роналду у матчі під питанням, бо він має проблеми з шиєю. Вчора він проходив курс лікування протягом 2-3 годин, і сьогодні нам потрібно зрозуміти, як він почувається", – сказав Рангнік.

У Роналду виникли проблеми з шиєю під час гри з Брентфордом (3:1) – форвард був замінений на 71-й хвилині.

Раніше Рангнік пояснив бурхливу реакцію Роналду на заміну.

Нагадаємо, Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ.