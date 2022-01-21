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Роналду може пропустити матч з Вест Гемом через проблеми з шиєю

Сьогодні 19:18 148 0
Рангнік розповів про стан португальця
Роналду може пропустити матч з Вест Гемом через проблеми з шиєю
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може пропустити матч 23 туру АПЛ з Вест Гемом.

Про це розповів наставник манкуніанців Ральф Рангнік.

"Участь Роналду у матчі під питанням, бо він має проблеми з шиєю. Вчора він проходив курс лікування протягом 2-3 годин, і сьогодні нам потрібно зрозуміти, як він почувається", – сказав  Рангнік.

У Роналду виникли проблеми з шиєю під час гри з Брентфордом (3:1) – форвард був замінений на 71-й хвилині.

Раніше Рангнік пояснив бурхливу реакцію Роналду на заміну.

Нагадаємо, Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ.

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