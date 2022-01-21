Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може пропустити матч 23 туру АПЛ з Вест Гемом.
Про це розповів наставник манкуніанців Ральф Рангнік.
"Участь Роналду у матчі під питанням, бо він має проблеми з шиєю. Вчора він проходив курс лікування протягом 2-3 годин, і сьогодні нам потрібно зрозуміти, як він почувається", – сказав Рангнік.
У Роналду виникли проблеми з шиєю під час гри з Брентфордом (3:1) – форвард був замінений на 71-й хвилині.
Раніше Рангнік пояснив бурхливу реакцію Роналду на заміну.
Нагадаємо, Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ.