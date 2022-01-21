Манкуніанці відпустять футболістів лише в оренду

Джерело - ESPN.

Захисник Ерік Баї та нападник Антоні Марсьяль хочуть покинути Манчестер Юнайтед у січні.

Про це повідомляє ESPN.

Обидва футболісти хотіли б змінити команду, щоб отримувати більше ігрової практики.

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Однак, МЮ розглядає лише пропозиції про оренду гравців, які мають на увазі виплату всієї їх заробітної плати, а також компенсації за оренду. Але на ці умови поки що ніхто не погоджується.

Нагадаємо, Рангнік хоче владнати конфлікт із Марсьялем.