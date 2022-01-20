Манчестер Юнайтед змирився з відходом Погба

Поль Погба влітку змінить клуб

Півзахисник Поль Погба влітку покине Манчестер Юнайтед, як вільний агент.

Про це повідомляє Daily Star.

Погба давно марив виступами на Сантьяго Бернабеу, але Реал не був готовий платити великі гроші за хавбека. Тепер "вершковим" потрібно лише домовитися щодо зарплатні хавбека і виплатити підписний бонус.

Манчестер Юнайтед не буде "маринувати" зірку на лаві запасних до кінця сезону. Ральф Рангнік планує надати Погба достатньо ігрового часу, щоб той гідно показав себе перед потенційними роботодавцями.

У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів та відзначився 7 асистами, але ще в листопаді отримав важку травму стегна. Влітку 2016-го МЮ придбав Погба у Ювентуса за 105 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Наполі.