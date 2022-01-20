Головне
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:12 38917
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 10:35 7809 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:47 11334 2
Дженоа призначила нового головного тренера
Сьогодні 09:11 1100
Кіченок вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 08:37 325
Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному турнірі Australian Open
Сьогодні 08:10 400
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:10 5452
Збірна України поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи
Вчора 23:05 1034
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Вчора 13:35 6490
Головний тренер збірної України подав у відставку
Вчора 11:11 6076
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед змирився з відходом Погба

Сьогодні 15:11 157 0
Поль Погба влітку змінить клуб
Манчестер Юнайтед змирився з відходом Погба
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Погба, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Поль Погба влітку покине Манчестер Юнайтед, як вільний агент.

Про це повідомляє Daily Star.

Погба давно марив виступами на Сантьяго Бернабеу, але Реал не був готовий платити великі гроші за хавбека. Тепер "вершковим" потрібно лише домовитися щодо зарплатні хавбека і виплатити підписний бонус.

Манчестер Юнайтед не буде "маринувати" зірку на лаві запасних до кінця сезону. Ральф Рангнік планує надати Погба достатньо ігрового часу, щоб той гідно показав себе перед потенційними роботодавцями.

У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів та відзначився 7 асистами, але ще в листопаді отримав важку травму стегна. Влітку 2016-го МЮ придбав Погба у Ювентуса за 105 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Наполі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 8939
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5452
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 7809
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 4457
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11334
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 38917