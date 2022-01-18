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Рангнік хоче владнати конфлікт із Марсьялем

Сьогодні 15:25 199 0
Антоні Марсьяль може залишитися у МЮ
Рангнік хоче владнати конфлікт із Марсьялем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Ральф Рангнік, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної Франції та Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може залишитись у команді.

Про це повідомляє ESPN.

Наставник англійського клубу Ральф Рангнік хоче налагодити стосунки із французом.

Німецький фахівець провів розмову із футболістом, під час якої зізнався, що між ними було непорозуміння. Зараз Рангнік готовий дати шанс Марсьялю.

Цього сезону Антоні провів сім матчів за Манчестер Юнайтед, у яких забив один гол.

Раніше Рангнік підтвердив бажання Марсьяля покинути Манчестер Юнайтед.

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