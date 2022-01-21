Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо в контрольному поєдинку

Віктор Циганков відзначився дублем

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Атлетіко Пульпіленьйо в рамках першого контрольного поєдинку на зимових зборах в Іспанії.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Віктор Циганков забив два голи в поєдинку. Також відзначився Карлос де Пена та Віталій Буяльський.

Актуально: Карлос де Пена переніс ковід в Уругваї

Контрольний поєдинок

21 січня

Динамо Київ - Атлетіко Пульпіленьйо 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Циганков, 2:0 - 76 Де Пена, 3:0 - 77 Циганков, 4:0 - 87 Буяльський

Нагадаємо, Динамо готове продати Раміреса.