Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо в контрольному поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло розгромну перемогу над Атлетіко Пульпіленьйо в рамках першого контрольного поєдинку на зимових зборах в Іспанії.
Поєдинок завершився з рахунком 4:0.
Віктор Циганков забив два голи в поєдинку. Також відзначився Карлос де Пена та Віталій Буяльський.
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Контрольний поєдинок
21 січня
Динамо Київ - Атлетіко Пульпіленьйо 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Циганков, 2:0 - 76 Де Пена, 3:0 - 77 Циганков, 4:0 - 87 Буяльський
Нагадаємо, Динамо готове продати Раміреса.