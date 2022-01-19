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Де Пена: Переніс ковід в Уругваї

Сьогодні 20:03 158 0
Вінгер Динамо повернувся до загальної групи киян
Де Пена: Переніс ковід в Уругваї
#Де Пена, #Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена перехворів коронавірусом на батьківщині.

Про це він розповів пресслужбі киян.

"Так, на щастя, зараз уже все гаразд. Я переніс COVID-19, коли був на батьківщині. Крім того, я мав тривалий переліт з Уругваю до України. Тож учора я займався за індивідуальною програмою", - заявив вінгер.

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"А сьогодні вранці медичний штаб повністю перевірив мій стан – серце, легені, і це тестування показало, що все гаразд. Лікарі дали добро, і я можу приступати до роботи. Вже ввечері я працював у групі. Дуже щасливий знову тренуватися із партнерами по команді. Моє здоров'я вже в нормі, я готовий тренуватися та грати", - сказав Де Пена.

Нагадаємо, Динамо проведе спаринг зі збірною вільних агентів Іспанії.

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