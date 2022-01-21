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Мораес: Пишаюся тим, що я українець

Сьогодні 19:45 36 0
Гравець прокоментував інформацію про те, що боїться нападу Росії
Мораес: Пишаюся тим, що я українець
#Збірна України з футболу, #Мораес, #Росія, #Україна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес спростував інформацію про те, що хвилюється за свою безпеку після новин про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Відповідний пост він зроибв у Інстаграм.

"Я українець. Я пишаюся тим, що я українець. У 2012 році я приїхав до України і до 2022 року живу тут, навіть коли я мав нагоду виїхати. Будь ласка, не ділитесь фейковими новинами про моє життя", – написав Мораес

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Допис, поширений Junior Moraes (@jrmoraes10)

Нагадаємо, агент Мілевського став спортивним директором російського клубу.

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