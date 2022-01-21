Нападник Шахтаря Жуніор Мораес спростував інформацію про те, що хвилюється за свою безпеку після новин про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Відповідний пост він зроибв у Інстаграм.

"Я українець. Я пишаюся тим, що я українець. У 2012 році я приїхав до України і до 2022 року живу тут, навіть коли я мав нагоду виїхати. Будь ласка, не ділитесь фейковими новинами про моє життя", – написав Мораес