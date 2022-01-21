Нападник Шахтаря боїться нападу Росії

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес хвилюється за свою безпеку після новин про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось станеться,

Я відчув велику напругу у 2014 році, я бачив усе з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", – розповів Мораес.