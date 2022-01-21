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Нападник Шахтаря боїться нападу Росії

Сьогодні 15:11 46 0
Жуніор Мораес прокоментував можливу війну
Нападник Шахтаря боїться нападу Росії
#Мораес, #Росія, #Україна, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - 24tv.ua.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес хвилюється за свою безпеку після новин про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось станеться,

Я відчув велику напругу у 2014 році, я бачив усе з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", – розповів Мораес.

Раніше Жуніор Мораес продовжив контракт з донецьким клубом.

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