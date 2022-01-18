Відомий агент Олександр Панков призначений спортивним директором клубу Красава.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

Панков буде виконувати функції спортивного директора – відповідати за розвиток спортивної частини клубу, проводити всі переговори щодо трансферів і займатися комплектацією команди, яка посідає третє місце у третьому за рангом дивізіоні Росії.

"Дуже радий почати працювати у футбольному клубі і стати частиною такого крутого проекту, як Красава. Це була моя давня мрія і зараз я вдвічі щасливіший здійснити її, співпрацюючи з моїм другом Євгеном Савіним.

Я впевнений, що з Красавою у нас попереду дуже багато перемог, цікавих кейсів і великих успіхів. Зараз же хочу привітати команду і пообіцяти робити все, щоб досягати з клубом максимальних результатів", – написав Панков в Instagram.