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Рюдігер хоче отримувати в Челсі 46 млн фунтів

Сьогодні 19:34 122 0
Захисник незадоволений пропозицією лондонців
Рюдігер хоче отримувати в Челсі 46 млн фунтів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Рюдігер, #Челсі

Джерело - Marca.

Захисник Антоніо Рюдігер та Челсі продовжують вести переговори щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Marca.

Лондонці спочатку запропонували 28-річному німцю 135 тисяч фунтів на тиждень - це засмутило гравця, за таких умов він залишився б поза ТОП-10 гравців "синіх" із найвищою зарплатою.

Антоніо хотів би за новим контрактом отримати понад 46 мільйонів фунтів.

У підписанні Рюдігера вільним агентом улітку зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ та Баварія.

Сам футболіст хотів би перейти до Реалу, але іспанський клуб не надто зацікавлений у цьому.

Нагадаємо, Баварія та Барселона цікавляться Крістенсеном.

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