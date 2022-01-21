Захисник незадоволений пропозицією лондонців

Джерело - Marca.

Захисник Антоніо Рюдігер та Челсі продовжують вести переговори щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Marca.

Лондонці спочатку запропонували 28-річному німцю 135 тисяч фунтів на тиждень - це засмутило гравця, за таких умов він залишився б поза ТОП-10 гравців "синіх" із найвищою зарплатою.

Антоніо хотів би за новим контрактом отримати понад 46 мільйонів фунтів.

У підписанні Рюдігера вільним агентом улітку зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ та Баварія.

Сам футболіст хотів би перейти до Реалу, але іспанський клуб не надто зацікавлений у цьому.

Нагадаємо, Баварія та Барселона цікавляться Крістенсеном.