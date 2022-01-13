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Рюдігер визначився зі своїм майбутнім

Вчора 22:12 188 0
Антоніо Рюдігер може залишитися у Челсі
Рюдігер визначився зі своїм майбутнім
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Рюдігер, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер вирішив залишитися на Стемфорд Брідж.

Про це повідомляє інсайдер Крістіан Фальк.

Влітку 28-річний Рюдігер ставав вільним агентом, а переговори з Челсі щодо продовження контракту просувались важко. Центрбека вже встигли сватати у Реал та ПСЖ. Втім, за останні дні відбувся суттєвий прогрес, який дозволяє Челсі сподіватися на збереження ключового гравця.

У поточному сезоні Рюдігер провів 28 матчів, в яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Реал вирішив не підписувати Рюдігера.

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