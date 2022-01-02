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Реал вирішив не підписувати Рюдігера

Сьогодні 12:54 196 0
Мадридці вважають, що німець використовує мадридський клуб
Реал вирішив не підписувати Рюдігера
#Реал Мадрид, #Рюдігер, #Челсі

Джерело - ABC.

Реал може відмовитися від підписання контракту з центральним захисником Челсі Антоніо Рюдігером, який влітку може стати вільним агентом.

Про це повідомляє ABC.

Мадридський клуб не має наміру підписувати такого гравця, як Рюдігер.

У Реалі вважають Давіда Алабу та Едера Мілітао лідерами оборони. Якщо Мадрид і підпише центрального захисника, це буде молодий гравець.

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У Реалі відчувають, що агент Рюдігера використовує клуб для отримання великого контракту та підписного бонусу у розмірі 20 млн євро.

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