Джерело - ABC.
Реал може відмовитися від підписання контракту з центральним захисником Челсі Антоніо Рюдігером, який влітку може стати вільним агентом.
Про це повідомляє ABC.
Мадридський клуб не має наміру підписувати такого гравця, як Рюдігер.
У Реалі вважають Давіда Алабу та Едера Мілітао лідерами оборони. Якщо Мадрид і підпише центрального захисника, це буде молодий гравець.
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У Реалі відчувають, що агент Рюдігера використовує клуб для отримання великого контракту та підписного бонусу у розмірі 20 млн євро.
Нагадаємо, Реал, Барселона та Ювентус хочуть перезапустити Суперлігу у 2022.