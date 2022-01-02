Мадридці вважають, що німець використовує мадридський клуб

Джерело - ABC.

Реал може відмовитися від підписання контракту з центральним захисником Челсі Антоніо Рюдігером, який влітку може стати вільним агентом.

Про це повідомляє ABC.

Мадридський клуб не має наміру підписувати такого гравця, як Рюдігер.

У Реалі вважають Давіда Алабу та Едера Мілітао лідерами оборони. Якщо Мадрид і підпише центрального захисника, це буде молодий гравець.

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У Реалі відчувають, що агент Рюдігера використовує клуб для отримання великого контракту та підписного бонусу у розмірі 20 млн євро.

Нагадаємо, Реал, Барселона та Ювентус хочуть перезапустити Суперлігу у 2022.