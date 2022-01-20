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Рангнік пояснив бурхливу реакцію Роналду на заміну

Сьогодні 11:38 50 0
Ральф Рангнік прокоментував поведінки нападника Кріштіану Роналду
Рангнік пояснив бурхливу реакцію Роналду на заміну
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду був розчарований заміною у матчі АПЛ з Брентфордом.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ральф Рангнік.

"Це нормально – нападник хоче забити. Але він грав після невеликої травми, і важливо було пам'ятати, що попереду маємо ще один матч.

Крім того, після того, що сталося в поєдинку з Астон Віллою, коли ми не втримали перемогу, цього разу нам довелося захищати перевагу, важливо було повернутися до гри п'ятьох захисників. Хоч ми й не вберегли свої ворота, важливо було переконатися, щоб нічого такого більше не сталося", - відзначив Рангнік.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переграв Брентфорд.

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