Головне
Україну на Олімпіаді-2022 у Пекіні представлять 45 спортсменів
Сьогодні 17:46 172
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 18:06 8113
Українська Суперліга. Хімік - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:00 526
Петренко та Меркушина - у ТОП-40 індивідуальної гонки в Антгольці
Сьогодні 16:54 246
Визначився склад збірної України на Олімпіаду у Пекіні
Сьогодні 16:14 494
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:07 39660
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 15:00 13183
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 13:03 10962
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 11:00 12079 2
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Сьогодні 06:32 914
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Шевченко веде переговори зі збірною Польщі

Сьогодні 17:14 194 0
Наразі вирішується фінансове питання
Шевченко веде переговори зі збірною Польщі
#Дженоа, #Збірна Польщі, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі.

Про це повідомляє vZbirna.

Наразі вирішується фінансове питання.

За інформацією джерела зараз обговорюється використання схеми преміальних за вихід на Чемпіонат світу або компенсованих від Дженоа коштів.

  АктуальноШевченка у Дженоа може замінити легенда Мілана

У такому разі, перемовини між Шевченком та головою польського футбольного союзу Цезарем Кулешею продовжаться.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений vZbirna (@vzbirna)

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 9282
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 10962
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39660
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 13183
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 12079
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 9622