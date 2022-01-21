Наразі вирішується фінансове питання

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі.

Про це повідомляє vZbirna.

Наразі вирішується фінансове питання.

За інформацією джерела зараз обговорюється використання схеми преміальних за вихід на Чемпіонат світу або компенсованих від Дженоа коштів.

Актуально: Шевченка у Дженоа може замінити легенда Мілана

У такому разі, перемовини між Шевченком та головою польського футбольного союзу Цезарем Кулешею продовжаться.