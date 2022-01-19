Шевченка у Дженоа може замінити легенда Мілана

Дженоа продовжує пошуки нового головного тренера

Новим головним тренером Дженоа може стати Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педдула.

Дженоа розглядає кандидатуру Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера. Клуб зв'язався з італійцем, аби пересвідчитися у його готовності до роботи.

Попереднім клубом Гаттузо була Фіорентина, яку він очолив у травні 2021 року, а в середині червня залишив через розбіжності з керівництвом клубом.

Також Гаттузо тренував італійські Мілан, Наполі, Палермо, Пізу, грецький ОФІ та швейцарський Сьон.

Нагадаємо, Дженоа не змогла домовитися з Лаббадіа.