Шевченка у Дженоа може замінити легенда Мілана

Джерело - espreso.tv.
Новим головним тренером Дженоа може стати Дженнаро Гаттузо.
Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педдула.
Дженоа розглядає кандидатуру Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера. Клуб зв'язався з італійцем, аби пересвідчитися у його готовності до роботи.
Попереднім клубом Гаттузо була Фіорентина, яку він очолив у травні 2021 року, а в середині червня залишив через розбіжності з керівництвом клубом.
Також Гаттузо тренував італійські Мілан, Наполі, Палермо, Пізу, грецький ОФІ та швейцарський Сьон.
Нагадаємо, Дженоа не змогла домовитися з Лаббадіа.