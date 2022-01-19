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Шевченка у Дженоа може замінити легенда Мілана

Сьогодні 12:12 83 0
Дженоа продовжує пошуки нового головного тренера
Шевченка у Дженоа може замінити легенда Мілана
Фото - gettyimages
#Гаттузо, #Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - espreso.tv.

Новим головним тренером Дженоа може стати Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педдула.

Дженоа розглядає кандидатуру Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера. Клуб зв'язався з італійцем, аби пересвідчитися у його готовності до роботи.

Попереднім клубом Гаттузо була Фіорентина, яку він очолив у травні 2021 року, а в середині червня залишив через розбіжності з керівництвом клубом.

Також Гаттузо тренував італійські Мілан, Наполі, Палермо, Пізу, грецький ОФІ та швейцарський Сьон. 

Нагадаємо, Дженоа не змогла домовитися з Лаббадіа.

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