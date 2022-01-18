Джерело - BurBuzz.
Український тренер Андрій Шевченко та його штаб не отримали від Дженоа компенсацію у розмірі 20 млн євро.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Шевченко залишився на контракті з генуезьким клубом, але усунений від роботи з командою.
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Українець отримуватиме зарплату, доки не розірве контракт, розрахований до літа 2024 року.
Річна зарплата Шевченка - 2,3 млн євро, всього штабу - 7 млн євро. Також він міг отримати бонус 1 млн євро, якби зберіг прописку в серії А.
Нагадаємо, Шевченко може замінити Луческу у Динамо.