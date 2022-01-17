Динамо із 29 гравцями відправилося на збір до Іспанії

Збір триватиме до 27 січня.

Динамо вирушило на перший зимовий збір до Іспанії, де команда проведе чотири контрольні матчі.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв з собою 29 гравців:

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Супряга

Інші гравці першої команди приєднаються до підготовки пізніше.

Збір триватиме до 27 січня.

Нагадаємо, Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду.