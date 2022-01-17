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Динамо із 29 гравцями відправилося на збір до Іспанії

Сьогодні 10:30 169 0
Збір триватиме до 27 січня.
Динамо із 29 гравцями відправилося на збір до Іспанії
#Динамо Київ, #Іспанія, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо вирушило на перший зимовий збір до Іспанії, де команда проведе чотири контрольні матчі. 

Про це повідомляє пресслужба киян.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв з собою 29 гравців:

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик,  Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль 

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Супряга 

Інші гравці першої команди приєднаються до підготовки пізніше. 

Збір триватиме до 27 січня.

Нагадаємо, Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду.

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