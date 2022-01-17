Динамо із 29 гравцями відправилося на збір до Іспанії

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо вирушило на перший зимовий збір до Іспанії, де команда проведе чотири контрольні матчі.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв з собою 29 гравців:
Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль
Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин
Форварди: Кулач, Бєсєдін, Супряга
Інші гравці першої команди приєднаються до підготовки пізніше.
Збір триватиме до 27 січня.
Нагадаємо, Луческу на зборах вирішить кого з гравців Динамо відправити в оренду.