Джерело - офіційний сайт Динамо.
У розкладі контрольних матчів київського Динамо на тренувальному зборі в Іспанії відбулися корективи.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Біло-сині" проведуть чотири спаринги за час першого збору:
21 січня. 12:00. Динамо - Збірна вільних агентів
22 січня. 18.00. Динамо - Расінг Уніон (Люксембург)
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25 січня. 18.00. Динамо - Реал Мурсія (Іспанія)
27 січня. 12:00. Динамо - Буде-Глімт (Норвегія)
Нагадаємо, Динамо підтвердило коронавірус у трьох гравців.