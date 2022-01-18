Кияни змінили плани зборів

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У розкладі контрольних матчів київського Динамо на тренувальному зборі в Іспанії відбулися корективи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Біло-сині" проведуть чотири спаринги за час першого збору:

21 січня. 12:00. Динамо - Збірна вільних агентів

22 січня. 18.00. Динамо - Расінг Уніон (Люксембург)

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25 січня. 18.00. Динамо - Реал Мурсія (Іспанія)

27 січня. 12:00. Динамо - Буде-Глімт (Норвегія)

Нагадаємо, Динамо підтвердило коронавірус у трьох гравців.