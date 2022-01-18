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Агент Дембеле: Барселона погрожує, що Усман не гратиме

Сьогодні 18:22 202 0
Француз має намір продовжити контракт з клубом
Агент Дембеле: Барселона погрожує, що Усман не гратиме
#Барселона, #Дембеле, #Контракт, #Сіссоко

Джерело - RMC Sport.

Барселона погрожує вінгеру Усману Дембеле, щоб той продовжив контракт на умовах клубу.

Про це розповів агент футболіста Мусса Сіссоко.

"З такими людьми як ми тиск не спрацює. Ми тут не для того, щоб розпалювати суперечки у соціальних мережах. Але правду треба сказати. Так, ми маємо високі вимоги, але ми вже довели, що рішення Усмана про продовження кар'єри залежить не від грошей", - заявив агент.

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"Якби Барселона хотіла вести переговори, вона спробувала б сісти з нами за стіл переговорів. Але з їхнього боку немає жодних переговорів, лише загрози, що він більше не гратиме за цю команду. А це заборонено. Ми будемо захищати права Усмана, якщо буде потрібно".

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"Ми не знаємо, що робитимемо, нічого ще не вирішено. Але Барселона втрачає Усмана. Із самого початку ми показали, що хочемо обговорювати контракт – звісно, ​​висунувши свої умови. Але ми не зачиняли двері", - сказав Сіссоко.

Нагадаємо, Барселона та Баварія не можуть підписати контракт з Дембеле через запити гравця.

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