Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022
Сьогодні 04:23 1227
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 16:08 12034
Дніпро-1 не буде підписувати Коноплянку
Сьогодні 14:37 461
Дніпро-1 підписав захисника Динамо
Сьогодні 14:12 393
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 13:05 5662
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 11:49 9361 2
Збірна України назвала заявку на Євро-2022
Сьогодні 11:00 428
Костюк вийшла до другого кола Australian Open
Сьогодні 08:11 635
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:07 1348
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:22 5672
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Барселона запропонувала Дембеле Ньюкаслу та Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:24 233 0
Француз може покинути каталонський клуб
Барселона запропонувала Дембеле Ньюкаслу та Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Дембеле, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - Diario Sport.

Півзахисник Барселони Усман Дембеле може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Diario Sport

Барселона запропонувала Манчестер Юнайтед та Ньюкаслу купити гравця за 20 мільйонів євро.

  АктуальноДест може покинути Барселону

"Блаугранас" не вдалося домовитися про продовження контракту з вінгером, і Барса має намір продати його в зимове трансферне вікно, щоб він не пішов улітку безкоштовно.

Сам футболіст хоче грати у АПЛ.

Нагадаємо, П'янич не хоче повертатися до Барселони з Бешикташу.

Коментарі ()