Француз може покинути каталонський клуб

Джерело - Diario Sport.

Півзахисник Барселони Усман Дембеле може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Diario Sport

Барселона запропонувала Манчестер Юнайтед та Ньюкаслу купити гравця за 20 мільйонів євро.

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"Блаугранас" не вдалося домовитися про продовження контракту з вінгером, і Барса має намір продати його в зимове трансферне вікно, щоб він не пішов улітку безкоштовно.

Сам футболіст хоче грати у АПЛ.

Нагадаємо, П'янич не хоче повертатися до Барселони з Бешикташу.