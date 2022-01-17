Джерело - Diario Sport.
Півзахисник Барселони Усман Дембеле може продовжити кар'єру в АПЛ.
Про це повідомляє Diario Sport
Барселона запропонувала Манчестер Юнайтед та Ньюкаслу купити гравця за 20 мільйонів євро.
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"Блаугранас" не вдалося домовитися про продовження контракту з вінгером, і Барса має намір продати його в зимове трансферне вікно, щоб він не пішов улітку безкоштовно.
Сам футболіст хоче грати у АПЛ.
Нагадаємо, П'янич не хоче повертатися до Барселони з Бешикташу.