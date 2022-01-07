Француз хоче отримувати більше 40 млн євро на рік

Джерело - Чемпіон.

Барселона не може домовитися з вінгером Усманом Дембеле про фінансові умови нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Після завершення цього сезону 24-річний півзахисник може стати вільним агентом, термін його нинішнього договору спливає.

Актуально: Дембеле незадоволений, що Барселона підписала Торреса

Француз хоче отримувати в каталонській команді 43 мільйони євро на рік плюс сім мільйонів як бонуси.

Фінансові запити Дембеле є основною причиною, чому його перехід до Баварії неможливий.

Нагадаємо, ПСЖ хоче підписати Дембеле.