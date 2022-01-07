Джерело - Чемпіон.
Барселона не може домовитися з вінгером Усманом Дембеле про фінансові умови нового контракту.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Після завершення цього сезону 24-річний півзахисник може стати вільним агентом, термін його нинішнього договору спливає.
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Француз хоче отримувати в каталонській команді 43 мільйони євро на рік плюс сім мільйонів як бонуси.
Фінансові запити Дембеле є основною причиною, чому його перехід до Баварії неможливий.
Нагадаємо, ПСЖ хоче підписати Дембеле.