Джерело - BBC.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа може провести бій-реванш з Олександром Усиком у Великій Британії.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Це бій, у якому Ентоні Джошуа потрібно здобути перемогу. Я хотів би, щоб він переміг на британській землі. Ймовірна дата бою – квітень. Я відчуваю, що цей поєдинок знову відбудеться у Великій Британії", - заявив британець.
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"Стадіон Тоттенгем Готспур був чудовим місцем для реваншу. Вемблі теж. У квітні – на початку травня погода трохи покращується. У нас є низка міжнародних пропозицій", - сказав Гірн.
Нагадаємо, Усик у горах показав свою боксерську техніку.