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Гірн: Відчуваю, що поєдинок Усика та Джошуа знову відбудеться у Великій Британії

Сьогодні 19:00 133 0
Промоутер розповів коли і де відбудеться матч-реванш
Гірн: Відчуваю, що поєдинок Усика та Джошуа знову відбудеться у Великій Британії
#Велика Британія, #Вемблі, #Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тоттенгем, #Олександр Усик

Джерело - BBC.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа може провести бій-реванш з Олександром Усиком у Великій Британії.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Це бій, у якому Ентоні Джошуа потрібно здобути перемогу. Я хотів би, щоб він переміг на британській землі. Ймовірна дата бою – квітень. Я відчуваю, що цей поєдинок знову відбудеться у Великій Британії", - заявив британець.

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"Стадіон Тоттенгем Готспур був чудовим місцем для реваншу. Вемблі теж. У квітні – на початку травня погода трохи покращується. У нас є низка міжнародних пропозицій", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик у горах показав свою боксерську техніку.

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