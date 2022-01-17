День народження Олександра Усика. Українському боксеру - 35!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у чемпіона світу за чотирма версіями (WBA, WBO, IBF та IBO) Олександра Усика День народження, йому виповнилося 35 роки.

Він ставав олімпійським чемпіоном 2012 вигравав чемпіонат світу 2011 і був чемпіоном Європи 2008, також він є багаторазовим чемпіоном України серед аматорів.

Українець провів 19 професійних боїв, у яких здобув 19 перемог, а 13 із них завершив нокаутом.

Усик був володарем титулів WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а також Кубка Мохаммеда Алі.

25 вересня 2021 року в Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за чотирма версіями (WBA, WBO, IBF та IBO).

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